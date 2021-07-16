Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал терактом произошедший 16 июля взрыв на газопроводе в Донецке

Взрыв прогремел в Буденновском районе Донецка около 14:30 (совпадает с МСК) в районе железнодорожной станции «Мушкетово». О пострадавших не сообщается.

«Сегодня в одном из густонаселенных районов Донецка произошел взрыв на газопроводе. По предварительным результатам расследования можно сделать выводы: совершен террористический акт, намеренная диверсия со стороны вооруженных формирований Украины», — сказал глава ДНР.

15 уголовных дел по статье «теракт» открыто в ДНР © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк Арсен Аваков, занимавший в то время пост главы МВД Украины.

В феврале власти ДНР сообщили о том, что украинские боевики из сводного отряда отдельного центра спецназначения «Запад» устроили теракт, в результате которого пострадали военнослужащий Народной милиции ДНР и его несовершеннолетняя дочь.

Украина неоднократно давала понять, что имеет отношение к ряду самых громких терактов, происшедших на территории Донецкой и Луганской областей, в частности убийству главы ДНР Александра Захарченко, а также и полевых командиров Михаила Толстых (Гиви) и Арсена Павлова (Моторолы).

Гражданская война в Донбассе развязана киевским режимом после госпереворота 2014 года из-за несогласия жителей Луганской и Донецкой областей с насильственной сменой власти на Украине.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.