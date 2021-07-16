Фамилий тех, кого ждут новые санкции, он не назвал, отметив лишь, что среди них нет бизнесмена Игоря Коломойского, депутатов Верховной Рады Александра Дубинского и Андрея Деркача.
«Были введены санкций против некоторых граждан Украины, которые находятся под санкциями США… Предварительное решение касалось санкций против 100 человек. Осталось 26. Сегодня мы приняли соответствующее решение в отношении девяти», — сказал Данилов.
Санкции еще должен своим указом ввести президент Владимир Зеленский.
6 июля СНБО Украины ввела санкции против 100 украинских граждан, находящихся под санкциями Министерства финансов США.
В начале марта США ввели санкции против Игоря Коломойского и его ближайших родственников за участие в коррупционных преступлениях.
Президент Владимир Зеленский приветствовал это решение, впрочем, Украина никаких санкций против Коломойского не ввела до сих пор.