Совет национальной безопасности Украины (СНБО) принял решение о необходимости ввести санкции против девяти человек из американского санкционного списка, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам очередного заседания

Фамилий тех, кого ждут новые санкции, он не назвал, отметив лишь, что среди них нет бизнесмена Игоря Коломойского, депутатов Верховной Рады Александра Дубинского и Андрея Деркача.

«Были введены санкций против некоторых граждан Украины, которые находятся под санкциями США… Предварительное решение касалось санкций против 100 человек. Осталось 26. Сегодня мы приняли соответствующее решение в отношении девяти», — сказал Данилов.

Пять стран присоединились к санкциям ЕС против Белоруссии © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

6 июля СНБО Украины ввела санкции против 100 украинских граждан, находящихся под санкциями Министерства финансов США.

В начале марта США ввели санкции против Игоря Коломойского и его ближайших родственников за участие в коррупционных преступлениях.

Президент Владимир Зеленский приветствовал это решение, впрочем, Украина никаких санкций против Коломойского не ввела до сих пор.