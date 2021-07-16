Выборы по украинским законам в Донецкой и Луганской Народных Республиках невозможны, пока ситуация с безопасностью в Донбассе не будет стабильной, сказал временный поверенный в делах США на Украине Джордж Кент 16 июля во время своего визита в Краматорск

Ранее Украина свернула диалог в минском формате и перестала выполнять обязательства по прекращению огня вдоль линии соприкосновения.

«Мы, Соединенные Штаты Америки, считаем, что до того, как не будет стабильной ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях, просто невозможно провести выборы», — сказал Кент.

Он дал понять, что не считает обязательным для Киева следовать предложениям Германии по «формуле Штайнмайера» или новым «Ключевым кластерам по выполнению минских договоренностей».

Страшный выбор: война или пандемия. Что испанские журналисты увидели в Донбассе © AP, Evgeniy Maloletka

Между тем в подписанных украинской стороной Минских соглашениях четко указывается, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе, выступая в качестве посредника наравне с Германией и Францией.

Урегулирование внутриукраинского конфликта в Донбассе упирается в нежелание Киева выполнять взятые на себя обязательства.

В частности, блокируется принятие в Верховной Раде необходимых законов по статусу Донбасса, амнистии участникам конфликта со стороны ДНР и ЛНР, не выполняются и обязательства, взятые на себя Украиной в рамках «нормандской четверки» — встреч лидеров России, Германии, Франции и Украины.

США хотя формально не являются участниками переговорного процесса по Донбассу, контролируя внешнюю и внутреннюю политику киевского режима, поддерживают саботаж мирного урегулирования украинской стороной.