Украинская IT-компания All Stars IT уволила киевлянку, которая заявила, что украинский язык «звучит мерзко». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Instagram компании

Ранее девушка на своей странице в Instagram репостнула сообщение о том, что с 16 июля украинского языка в стране станет больше. Она подписала, что это «маразм», и отметила, что не переваривает украинский язык. Также она заявила, что хоть и украинский «звучит мерзко», она платит налоги и пытается сделать что-то хорошее для страны.

«Во-первых, компания не поддерживает взгляды Анастасии относительно украинского языка. Наоборот, мы являемся активным участником и организатором социальных проектов на благо украинского общества. Руководство и коллеги ранее никогда не замечали признаков украинофобии у девушки», — говорится в сообщении компании.

Украинизация для всех, кроме «Квартала 95». Как президентская партия пытается смягчить языковые нормы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Принимая во внимание недопустимые публичные высказывания и результаты работы Анастасии, девушке сегодня официально сообщили об окончании профессиональных отношений», — заключили в All Stars IT.

С 16 июля на Украине начинается новый этап воплощения норм закона о языке. Он коснется сферы культуры и развлечений, туризма, книгоиздательства и работы книжных магазинов, книгопечатания, показов фильмов в кинотеатрах, телевидения и так далее.