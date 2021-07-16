«Квартал 95» начнет переходить на украинский язык. Об этом представители студии 16 июля рассказали изданию «Страна»

«"ООО "Квартал 95" в своей деятельности всегда соблюдает все требования действующего законодательства Украины. 16 июля вступают в силу новые нормы Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". С сегодняшнего дня, 16 июля, сопровождение (конферанс) всех концертов "Вечернего Квартала" осуществляется на государственном языке», — заявили в пресс-службе «Квартала 95».

Украинизация для всех, кроме «Квартала 95». Как президентская партия пытается смягчить языковые нормы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Первое шоу, поставленное по новым правилам, должно состояться уже 16 июля.

С 16 июля на Украине начинается новый этап воплощения норм закона о языке. Он коснется сферы культуры и развлечений, туризма, книгоиздательства и работы книжных магазинов, книгопечатания, показов фильмов в кинотеатрах, телевидения и так далее.