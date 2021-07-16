Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью сайту championat.com 16 июля заявил, что сделать российский футбол более привлекательным могло бы объединение с украинским чемпионатом

Аршавин, занимающий в настоящий момент должность директора департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам «Зенита», полагает, что сделать Российскую премьер-лигу более коммерчески прибыльной могло бы включение в чемпионат клубов из стран бывшего СССР.

Украинский футбол окончательно стал бандеровским - УАФ сделала обязательным фашистское приветствие © Украина.ру/Стрингер

Но самым привлекательным вариантом, отметил экс-футболист, стало бы объединение с Украиной.

«Лучший вариант — объединиться с Украиной. Но в современной политической ситуации это невозможно», — сказал он.

Однако такое слияние породило бы и множество проблем: отношение к этому со стороны УЕФА, отбор в еврокубки, ситуация с футбольными национальными дивизионами рангами ниже. При этом, подчеркнул Аршавин, регулярные игры российских и украинских клубов позволили бы им обрести финансовую независимость и расширить аудиторию.

Ранее с проектом Объединенной футбольной лиги РФ и Украины выступал известный российский тренер Валерий Газзаев. Авторы разработали целую схему формирования турнира, проработали финансовые вопросы и оценили окупаемость соревнований. Также был проведен товарищеский межсезонный турнир между санкт-петербургским «Зенитом», московским ЦСКА, донецким «Шахтером» и киевским «Динамо». Матчи проходили в столицах России и Украины, а также в Донецке.

Проект был официально закрыт в 2015 году ввиду изменившейся политической обстановки на Украине после победы Евромайдана.