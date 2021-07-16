В ходе визита в США канцлер Германии Ангела Меркель получила почётную докторскую степень в американском Университете Джонса Хопкинса, однако не смогла справиться с наградой. Видео инцидента опубликовал RT 16 июля

Как сказал глава университета Рональд Дэниелс, предлогом для присвоения научной степени стало глубокое доверие главы немецкого правительства к науке в ходе борьбы с пандемией COVID-19.

Американские политики против Ангелы Меркель. Как СМИ оценили визит канцлера Германии в США © REUTERS, Tom Brenner

Канцлер Германии просто запуталась в облачении, надевала его то задом наперед, то шиворот-навыворот.

Впрочем, надо признать, что даже настоящему доктору наук было бы непросто справиться с этой высокоинтеллектуальной хламидой.