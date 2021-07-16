Как сказал глава университета Рональд Дэниелс, предлогом для присвоения научной степени стало глубокое доверие главы немецкого правительства к науке в ходе борьбы с пандемией COVID-19.
Но в ходе вручения регалий Меркель не смогла разобраться со сложным научным костюмом, и даже помощь американских ученых не помогла справиться с непокорной обновкой быстро.
Канцлер Германии просто запуталась в облачении, надевала его то задом наперед, то шиворот-навыворот.
Впрочем, надо признать, что даже настоящему доктору наук было бы непросто справиться с этой высокоинтеллектуальной хламидой.