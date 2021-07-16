По регламенту Украинской премьер-лиги (УПЛ) в сезоне 2021/22 годов каждый клуб будет обязан нанести на игровую форму большую эмблему Украинской ассоциации футбола (УАФ) с придуманным украинскими фашистами приветствием «Слава Украине» - «Героям Слава», сообщила УАФ 16 июля

Эмблема УАФ разместится на передней части футболки между логотипами клуба и производителя экипировки в районе середины плеча.

Это требование обязательно как для матчей УПЛ, так и для игр Кубка Украины и Суперкубка.

Указанная эмблема была принята УАФ накануне Евро-2020, что вызвало международный скандал.

УЕФА пошла на компромисс, обязав убрать с формы украинской сборной только слоган «Героям Слава».

Корнилов специально для УЕФА объяснил, почему «Слава Украине! - Героям слава!» это фашистский лозунг © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Его активно использовали сотрудничавшие с гитлеровской Германией украинские националисты, виновные в ряде преступлений против человечности.

После госпереворота 2014 года он стал обязательным приветствием в современной украинской армии.