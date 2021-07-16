Эмблема УАФ разместится на передней части футболки между логотипами клуба и производителя экипировки в районе середины плеча.
Это требование обязательно как для матчей УПЛ, так и для игр Кубка Украины и Суперкубка.
Указанная эмблема была принята УАФ накануне Евро-2020, что вызвало международный скандал.
УЕФА пошла на компромисс, обязав убрать с формы украинской сборной только слоган «Героям Слава».
Как известно, лозунг «слава Украине — героям слава» был изобретен перед Второй мировой войной Союзом украинских фашистов, члены которого позднее влились в состав Организации украинских националистов (ОУН).
Его активно использовали сотрудничавшие с гитлеровской Германией украинские националисты, виновные в ряде преступлений против человечности.
После госпереворота 2014 года он стал обязательным приветствием в современной украинской армии.