Украинцев могут начать вакцинировать прямо в аптеках. Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Роман Родына в эфире телеканала «Дом» 15 июля

«Сейчас мы прорабатываем вопрос вакцинации в аптеках. Здесь окончательного решения пока нет, но обрабатываются именно нормативные моменты, каким образом это можно позволить, чтобы можно было вакцинироваться даже в аптеках. Тем более у нас будет сезон гриппа, и вакцинация от гриппа также будет актуальна осенью», — сказал Родына.

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Кампания по вакцинации на Украине началась 24 февраля. Прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), CoronaVac, Comirnaty и AstraZeneca-SKBio. Также на днях сообщалось, что в свободном доступе появилась вакцина Pfizer.