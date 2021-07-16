«Сейчас мы прорабатываем вопрос вакцинации в аптеках. Здесь окончательного решения пока нет, но обрабатываются именно нормативные моменты, каким образом это можно позволить, чтобы можно было вакцинироваться даже в аптеках. Тем более у нас будет сезон гриппа, и вакцинация от гриппа также будет актуальна осенью», — сказал Родына.
На Украине, по его словам, уже работает около 1,2-1,3 тыс. пунктов вакцинации от коронавируса, а также 600 мобильных бригад и около 200 центров массовой вакцинации.
Кампания по вакцинации на Украине началась 24 февраля. Прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), CoronaVac, Comirnaty и AstraZeneca-SKBio. Также на днях сообщалось, что в свободном доступе появилась вакцина Pfizer.