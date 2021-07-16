Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что недоволен работой трех министров и допускает увольнение некоторых осенью. Об этом 16 июля Разумков сообщил на брифинге в пятницу, который транслировал телеканал «Рада»

«Я думаю, что некоторых министров можно отнести к неплохо исполняющим свою работу, а к некоторым есть вопросы и у меня, и у народных депутатов Украины. Будут ли они выноситься на увольнение, на отставку — посмотрим. Сейчас точно нет, сейчас, в летний промежуток времени, вряд ли можно это сделать, объективно, даже если хочешь. А осенью посмотрим», — сказал он.

При этом Разумков сказал, что у него есть вопросы как минимум к трем членам правительства, однако их фамилии спикер назвать отказался.

Накануне Рада уволила министра внутренних дел Арсена Авакова и назначила на его должность депутата от «Слуги народа» и главу правоохранительного комитета украинского парламента Дениса Монастырского.

Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков примеряется к президентству © rada.gov.ua

Разумков ранее открыто заявлял о желании строить самостоятельную политическую карьеру, поэтому часто его мнение расходится с позицией президента Украины.