Офис президента Украины рассматривает три кандидатуры на должность главы Киевской городской государственной администрации. Об этом 16 июля сообщает «Страна» со ссылкой на источники в Офисе

Отмечается, что окончательное решение об увольнении Кличко пока не принято.

«Есть юридические моменты — имеет ли право президент разделять должности городского головы и главы КГГА. Хотя юристы склоняются к мысли, что имеет право. Второй момент — кандидаты. Если ставить человека на должность главы КГГА, то должен быть какой-то мощный кадр, который полностью обнулит Кличко, который останется мэром. Но есть сомнения, что с этой задачей справятся кандидаты, которые сейчас рассматриваются», — рассказал источник.

Зеленскому не дают покоя президентские амбиции Кличко © Facebook, Віталій Кличко Юрий Голик, представитель Кабмина в Раде и депутат Елена Шуляк, а также первый замглавы КГГА Алексей Кулеба, которого, по данным СМИ, рекомендовал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее Зеленский заявил, что недоволен работой мэра Киева Виталия Кличко, но намерений снять его с должности главы КГГА он не озвучил. При этом Кличко не раз отмечал, что на него оказывается политическое давление со стороны власти. В последнее время правоохранители провели ряд обысков в коммунальных предприятиях города.