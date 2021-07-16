Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем 19 июля во время своего визита в Грузию. Об этом 16 июля сообщается на сайте Евросовета

«В понедельник, 19 июля, в Батуми состоится встреча с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, президентом Молдавии Майей Санду, президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в сообщении. Зеленский шел к Меркель с принципиальным разговором, а улетел без денег, оружия и гарантий © REUTERS, Stefanie Loos/ Pool via REUTERS Зеленский посетит Грузию с визитом 18 июля, а 19 июля примет участие в Батумской конференции. Ранее Украина, Грузия и Молдавия договорились об усиленном сотрудничестве в евроинтеграции в формате «Ассоциированное трио». Также эти три страны вместе с Азербайджаном и Арменией входят в инициативу Европейского союза «Восточное партнерство».