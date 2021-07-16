«В понедельник, 19 июля, в Батуми состоится встреча с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, президентом Молдавии Майей Санду, президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в сообщении.
Мишель посетит Грузию для участия в Батумской международной конференции и проведет совместную встречу с Зурабишвили, Санду и Зеленским.
Зеленский посетит Грузию с визитом 18 июля, а 19 июля примет участие в Батумской конференции.
Ранее Украина, Грузия и Молдавия договорились об усиленном сотрудничестве в евроинтеграции в формате «Ассоциированное трио». Также эти три страны вместе с Азербайджаном и Арменией входят в инициативу Европейского союза «Восточное партнерство».