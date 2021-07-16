«Важно, чтобы руководство государства доверяло министру внутренних дел. Потому что я просто как гражданин Украины очень хочу доверять правоохранительным органам», — заявил Зеленский.
Также президент отметил, что хочет спокойствия на улицах.
Накануне Рада уволила министра внутренних дел Арсена Авакова и назначила на его должность депутата от «Слуги народа» и главу правоохранительного комитета Дениса Монастырского. Никто из парламентариев не проголосовал против этого назначения.
Уволенный по собственному желанию Аваков никак не прокомментировал свой уход с должности, кроме слов благодарности депутатам.