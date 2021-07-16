Президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра внутренних дел Дениса Монастырского в здании Министерства и заявил о важности доверия. Трансляцию события 16 июля вели украинские телеканалы

Денис Монастырский. Кто он © Facebook Дениса Монастырского

Также президент отметил, что хочет спокойствия на улицах.

Накануне Рада уволила министра внутренних дел Арсена Авакова и назначила на его должность депутата от «Слуги народа» и главу правоохранительного комитета Дениса Монастырского. Никто из парламентариев не проголосовал против этого назначения.

Уволенный по собственному желанию Аваков никак не прокомментировал свой уход с должности, кроме слов благодарности депутатам.