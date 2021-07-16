Он рассказал, что представители подрядчика «Метинвест-Промсервис» выполняли работы по покраске низа пирса с помощью покрасочного пистолета, из-за чего краска разбрызгивалась прямо в море.
Капли краски частично прибило к берегу вместе с мертвыми мальками рыб. Отдыхающие, опасаясь испачкаться, не могут зайти в море. Доступ к пирсу оградили лентой.
На банке с краской есть предупреждение, что она опасна для водной среды.
На место вызвали представителей экологической инспекции. Специалисты взяли пробы краски на анализ. Начальник управления по вопросам экологии, энергоменеджмента и охраны труда Ваагн Мнацаканян сообщил, что обратился к администрации порта, у которой есть специальный сорбент, позволяющий быстро собирать пятна нефти. С его помощью планируется убрать краску.