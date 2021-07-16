В Мариуполе во время окрашивания обновленного пирса у Азовского моря в воду попала красная краска, в результате чего умерло много рыбы. Об этом депутат Мариупольского горсовета Максим Бородин сообщил на своей странице в Facebook 16 июля

«Хуже пчел»: отдыхающие на Азовском море шокированы нашествием медуз © Bogdana Cherniavskaya / facebook

Капли краски частично прибило к берегу вместе с мертвыми мальками рыб. Отдыхающие, опасаясь испачкаться, не могут зайти в море. Доступ к пирсу оградили лентой.

На банке с краской есть предупреждение, что она опасна для водной среды.

На место вызвали представителей экологической инспекции. Специалисты взяли пробы краски на анализ. Начальник управления по вопросам экологии, энергоменеджмента и охраны труда Ваагн Мнацаканян сообщил, что обратился к администрации порта, у которой есть специальный сорбент, позволяющий быстро собирать пятна нефти. С его помощью планируется убрать краску.