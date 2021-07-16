Сивохо снова на арене поисков мира в Донбассе. Но уже без Зеленского
Сивохо снова на арене поисков мира в Донбассе. Но уже без Зеленского
© Facebook, Сергей Сивохо
Сивохо был избит неонацистами в Киеве в ходе презентации своей стратегии примирения участников гражданской войны в Донбассе. Суд по делу откладывается из-за массовых акций неонацистской партии «Национальный корпус». Тем не менее Сивохо не отказался от своей идеи установить мир в Донбассе, заручившись поддержкой известного политического эксперта Руслана Бортника.

На встрече в Краматорске присутствовали представители мэрии Краматорска и депутаты городского совета, главы ряда районов Донецкой области, правозащитники, эксперты, общественные деятели, военные и представители ООН.

«Стартовали мы в Мариуполе. Сегодня мы в Краматорске. Дальше мы планируем охватить центр Украины и западные регионы, чтобы финализировать обсуждение. Нам нужно собрать мнения людей со всей Украины и ответить на вопрос: с помощью каких механизмов мы будем возвращать и реинтегрировать Донбасс?» — сказал Сивохо.

По его словам, мир — это самый главный запрос граждан по обе стороны линии соприкосновения.

Глава Украинского института политики Руслан Бортник отметил, что им удалось вместе с Нацплатформой примирения выполнить технологическую работу вместо государства, и озвучил план действий:

  • создание центров психологической реабилитации участников конфликта;
  • воссоздание новых населенных пунктов вместо разрушенных в красных зонах;
  • восстановление разрушенного жилья;
  • стимулирование экономической деятельности в зоне конфликта;
  • интеграция горизонтальных связей: учителей, врачей, работников ЖКХ по обе стороны линии соприкосновения;
  • связи между национальными, культурными и религиозными сообществами;
  • восстановление системы охраны здоровья;
  • электронное голосование на выборах.

«Вернув людей, мы рано или поздно вернем и территории», — заявил Бортник.

По итогам встречи участники общественных обсуждений внесли свои предложения в проект Гуманитарной стратегии воссоединения Украины. 