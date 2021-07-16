Сивохо был избит неонацистами в Киеве в ходе презентации своей стратегии примирения участников гражданской войны в Донбассе. Суд по делу откладывается из-за массовых акций неонацистской партии «Национальный корпус». Тем не менее Сивохо не отказался от своей идеи установить мир в Донбассе, заручившись поддержкой известного политического эксперта Руслана Бортника.
На встрече в Краматорске присутствовали представители мэрии Краматорска и депутаты городского совета, главы ряда районов Донецкой области, правозащитники, эксперты, общественные деятели, военные и представители ООН.
«Стартовали мы в Мариуполе. Сегодня мы в Краматорске. Дальше мы планируем охватить центр Украины и западные регионы, чтобы финализировать обсуждение. Нам нужно собрать мнения людей со всей Украины и ответить на вопрос: с помощью каких механизмов мы будем возвращать и реинтегрировать Донбасс?» — сказал Сивохо.
По его словам, мир — это самый главный запрос граждан по обе стороны линии соприкосновения.
Глава Украинского института политики Руслан Бортник отметил, что им удалось вместе с Нацплатформой примирения выполнить технологическую работу вместо государства, и озвучил план действий:
- создание центров психологической реабилитации участников конфликта;
- воссоздание новых населенных пунктов вместо разрушенных в красных зонах;
- восстановление разрушенного жилья;
- стимулирование экономической деятельности в зоне конфликта;
- интеграция горизонтальных связей: учителей, врачей, работников ЖКХ по обе стороны линии соприкосновения;
- связи между национальными, культурными и религиозными сообществами;
- восстановление системы охраны здоровья;
- электронное голосование на выборах.
«Вернув людей, мы рано или поздно вернем и территории», — заявил Бортник.
По итогам встречи участники общественных обсуждений внесли свои предложения в проект Гуманитарной стратегии воссоединения Украины.