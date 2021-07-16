В Краматорске прошли общественные обсуждения Гуманитарной стратегии воссоединения Украины, предложенной командой Национальной платформы примирения и единства экс-советника секретаря СНБО Украины Сергея Сивохо совместно с Украинским институтом политики Руслана Бортника, говорится в сообщении на Facebook-странице последнего 16 июля

Сивохо снова на арене поисков мира в Донбассе. Но уже без Зеленского © Facebook, Сергей Сивохо Руслана Бортника.

На встрече в Краматорске присутствовали представители мэрии Краматорска и депутаты городского совета, главы ряда районов Донецкой области, правозащитники, эксперты, общественные деятели, военные и представители ООН.

«Стартовали мы в Мариуполе. Сегодня мы в Краматорске. Дальше мы планируем охватить центр Украины и западные регионы, чтобы финализировать обсуждение. Нам нужно собрать мнения людей со всей Украины и ответить на вопрос: с помощью каких механизмов мы будем возвращать и реинтегрировать Донбасс?» — сказал Сивохо.

По его словам, мир — это самый главный запрос граждан по обе стороны линии соприкосновения.

Глава Украинского института политики Руслан Бортник отметил, что им удалось вместе с Нацплатформой примирения выполнить технологическую работу вместо государства, и озвучил план действий:

создание центров психологической реабилитации участников конфликта;

воссоздание новых населенных пунктов вместо разрушенных в красных зонах;

восстановление разрушенного жилья;

стимулирование экономической деятельности в зоне конфликта;

интеграция горизонтальных связей: учителей, врачей, работников ЖКХ по обе стороны линии соприкосновения;

связи между национальными, культурными и религиозными сообществами;

восстановление системы охраны здоровья;

электронное голосование на выборах.

«Вернув людей, мы рано или поздно вернем и территории», — заявил Бортник.

По итогам встречи участники общественных обсуждений внесли свои предложения в проект Гуманитарной стратегии воссоединения Украины.