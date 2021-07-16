Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал возможные кадровые изменения в Министерстве внутренних дел Украины в связи с назначением его главой Дениса Монастырского. Он рассказал об этом Vesti.ua 16 июля

Монастырский стал главой МВД Украины и озвучил свои приоритеты © скриншот видео "Шарий net"

По мнению Арахамии, Монастырский точно будет «выравнивать под себя» коллектив, как это делает каждый новый министр.

«Он должен осмотреться, грубо говоря. Сейчас он поехал на представление, потом проанализирует, как, что, где, какие задачи стояли… Он же не может сказать: все, живем по-новому. Он должен придать этому процессу определенную наследственность. А потом уже, если будет видеть, что движется не в ту сторону или не в том темпе, будет делать какие-то кадровые изменения», — объяснил Арахамия.

Парламентарий также рассказал, что министр не вышел к журналистам после назначения, потому что не хочет давать пустых обещаний — он планирует в течение месяца сгенерировать программу и после этого устроить большую пресс-конференцию.

Днем ранее Верховная Рада приняла отставку Арсена Авакова с поста главы МВД, который он занимал с 2014 года.