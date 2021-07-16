Отмечается, что визит состоялся 15 июля: дипломаты встретились с командованием ООС, в том числе командующим Объединенными силами генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.
Он обсудил с Кентом вопросы текущей ситуации с безопасностью в районе проведения ООС, совместимость подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и армий стран НАТО, а также внедрения стандартов альянса в украинской армии.
Кроме того, Кравченко рассказал об использовании подразделениями ВСУ станций связи, контрбатарейных радаров, санитарных автомобилей и других средств, которые были предоставлены США.
Кент назвал предоставление материально-технической помощи ВСУ одним из средств американской поддержки Украины против «российской агрессии».