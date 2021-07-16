Делегация посольства США на Украине во главе с временным поверенным в делах США на Украине Джорджем Кентом посетила прифронтовую зону в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил (ООС) 16 июля

Против украинских войск в Донбассе используются лазеры — Главком ООС © REUTERS, Serhiy Takhmazov Владимиром Кравченко.

Он обсудил с Кентом вопросы текущей ситуации с безопасностью в районе проведения ООС, совместимость подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и армий стран НАТО, а также внедрения стандартов альянса в украинской армии.

Кроме того, Кравченко рассказал об использовании подразделениями ВСУ станций связи, контрбатарейных радаров, санитарных автомобилей и других средств, которые были предоставлены США.

Кент назвал предоставление материально-технической помощи ВСУ одним из средств американской поддержки Украины против «российской агрессии».