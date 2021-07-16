«Из вчерашних заявлений следует, что американцы ставят стратегическую дружбу и отношения с Германией, как с лидером Европы, выше, чем проблематику "Северного потока-2". Конечно, некоторые страны в Восточной Европе надеялись на продолжение политики [экс-президента США Дональда] Трампа, который негативно относился к лидерству Германии и Франции в Европе, поощрял их оппонентов, раскалывая Европу, но Байден занял другую позицию», — сказал эксперт.
По мнению политолога, дальнейшее введение санкций против «Северного потока-2» поспособствовало бы расколу и «поощряло бы восточных европейцев, которые всегда винили Германию в том, что она за спиной у других партнеров заключает какие-то договоренности с Россией».
«Мне кажется, что "Северный поток-2", хотя это и экономический проект, стал символом европейской дружбы с Россией. Американцы хотели бы разрушить эту дружбу, стратегические отношения в энергетической сфере между Европой и Россией. Слава богу, немцы против этого восстали. В Берлине поняли, что отказ от сотрудничества с Москвой переводит их в положение вассалов Вашингтона и в энергетической политике», — добавил политолог.
Ранее президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи обсудили ситуацию, сложившуюся с «Северным потоком-2». Байден отметил, что введение санкций против газопровода не имело смысла, так как он почти достроен.
Строительство «Северного потока-2» не раз откладывали из-за американских санкций, однако в конце мая Вашингтон отказался от рестрикций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. При этом Штаты ввели ограничительные меры против российских организаций и судов, участвующих в проекте.