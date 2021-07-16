В частности, его подозревают в незаконном использовании ключа электронной подписи платежных документов КСУ. По данным следствия, он это сделал после отстранения от должности из-за сообщения о подозрении в декабре 2020 года.
«Передал защищенный электронный носитель с собственным ключом квалифицированной электронной подписи и пароль к нему главному бухгалтеру и предоставил незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания подозреваемого за рубежом. Таким образом, было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов из бюджетных обязательств, по распределению показателей сводных смет, распределений открытых ассигнований и сметных назначений и тому подобное.
Ранее Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда Украины. Тупицкий обвиняется в подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель.
Тупицкий проходит по делу о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).