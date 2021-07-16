Офис генпрокурора Украины предъявил отстраненному президентом Владимиром Зеленским судье КСУ, главе суда Александру Тупицкому новое подозрение в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы. Об этом 16 июля сообщается на сайте ведомства

В частности, его подозревают в незаконном использовании ключа электронной подписи платежных документов КСУ. По данным следствия, он это сделал после отстранения от должности из-за сообщения о подозрении в декабре 2020 года.

«Передал защищенный электронный носитель с собственным ключом квалифицированной электронной подписи и пароль к нему главному бухгалтеру и предоставил незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе», — говорится в сообщении.

Глава мятежников с богатым прошлым: чем знаменит судья Конституционного суда Украины Александр Тупицкий © пресс-служба КСУ

Ранее Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда Украины. Тупицкий обвиняется в подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель.

Тупицкий проходит по делу о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).