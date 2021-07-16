Численность ВСУ, таким образом, вырастет до 261 тысячи человек. Из них 215 тысяч — военнослужащие.

Как сообщалось ранее, для реализации проекта только в 2022 году необходимо 2,5 млрд гривен бюджетных средств.

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Как утверждается в сопроводительной записке, принятие закона позволит решить задачи по совершенствованию и функционированию территориальной обороны на общегосударственном, региональном и местном уровнях, а также развертыванию комплексной и системной подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Согласно предыдущей редакции закона, численность ВСУ составляла 250 тысяч человек, из них 204 тысячи — военнослужащие.

 