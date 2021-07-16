Верховная Рада увеличила численность Вооруженных сил Украины на 11 тысяч человек. Соответствующий законопроект президента Владимира Зеленского в пятницу, 16 июля, поддержали 312 народных депутатов. Трансляцию заседания вел парламентский телеканал

Численность ВСУ, таким образом, вырастет до 261 тысячи человек. Из них 215 тысяч — военнослужащие.

Как сообщалось ранее, для реализации проекта только в 2022 году необходимо 2,5 млрд гривен бюджетных средств.

Пацифисты законом не предусмотрены. В Киеве отчитались о призыве в ВСУ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Согласно предыдущей редакции закона, численность ВСУ составляла 250 тысяч человек, из них 204 тысячи — военнослужащие.