«Ведущие общались на трех языках — белорусском, украинском и русском. На гала-концерте вспоминали всех, кто дарил праздник», — говорится в сообщении БелТа.
Также выступила молодая украинская певица Рената Штифель и российские исполнители — Стас Пьеха, Слава, Лариса Долина, Николай Носков, Александр Панайотов и группа «Фабрика».
«Славянский базар» 15 июля открыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Одной из ведущих фестиваля стала украинская журналистка вещающего в YouTube телеканала «Перший Незалежний» Диана Панченко.
Многие украинские артисты отказались от выступления из-за политической ситуации.
В этом году «Славянскому базару» исполнилось 30 лет. Он продлится с 15 по 19 июля.