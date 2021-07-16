Народная артистка Украины Таисия Повалий выступила на открытии фестиваля искусств «Славянский базар» в белорусском Витебске и спела на украинском языке хит «Панно кохання». Трансляцию мероприятия вели телеканалы России и Белоруссии

Еще одна популярная украинская певица не приедет на «Славянский базар» © Ирина Билык/Инстаграм

Также выступила молодая украинская певица Рената Штифель и российские исполнители — Стас Пьеха, Слава, Лариса Долина, Николай Носков, Александр Панайотов и группа «Фабрика».

«Славянский базар» 15 июля открыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Одной из ведущих фестиваля стала украинская журналистка вещающего в YouTube телеканала «Перший Незалежний» Диана Панченко.

Многие украинские артисты отказались от выступления из-за политической ситуации.

В этом году «Славянскому базару» исполнилось 30 лет. Он продлится с 15 по 19 июля.