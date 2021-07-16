Это означает, что дискриминационные законы, запрещающие все языки кроме украинского и вводящие штрафы за русский язык в общественных местах продолжат свое действие.
«Правительством не планируется сокращение функционирования украинского языка согласно действующему законодательству Украины», — сказал Шмыгаль.
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет также добавил, что проект государственной программы содействия освоению украинского языка в настоящее время находится на рассмотрении в правительстве.
Согласно независимому исследованию американской компании Gallup, порядка 80% жителей Украины предпочитают русский язык в общении и документообороте.
С 16 июля 2022 года на Украине начали штрафовать за отказ общаться на украинском языке в сфере обслуживания.
Закон о тотальной украинизации был принят Радой 25 апреля 2019 года. В начале 2020 года всех рекламодателей Украины обязали размещать рекламу только на украинском языке.
Законом предполагается обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.