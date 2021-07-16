В пятницу, 16 июля, Верховная Рада проголосовала за назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел. В своем выступлении с трибуны парламента новый глава ведомства заявил, что сосредоточится на безопасности граждан и усилении уровня доверия к правоохранительным органам. Трансляцию заседания вел телеканал «Рада»

Денис Монастырский. Кто он © Facebook Дениса Монастырского

«Главным приоритетом будет безопасность граждан, общества, усиление уровня доверия к правоохранительным органам», — сказал Монастырский.

По его словам, одним из ключевых направлений его работы на новом посту будет вопрос социального обеспечения и защиты полицейских, и в этом ему необходима будет поддержка президента, премьера и депутатов Рады.

Монастырский гарантировал, что решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) и президента по санкциям против главарей криминальных группировок будет выполняться в полном объеме. Также он планирует сосредоточить свое внимание на развитии патрульной полиции.

Кроме того, Монастырский призвал руководителей местных органов власти выделять больше средств на закупку систем видеонаблюдения, чтобы усилить безопасность на улицах Украины. Он также заверил, что продолжит реализацию проекта «Полицейский офицер общины», и назвал обеспечение безопасности дорожного движения своим личным приоритетом.

«Я продолжу развитие системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения… У меня есть мечта, чтобы каждые пять лет смертность на дорогах уменьшалась вдвое, аж до нуля», — сказал он.

Еще приоритетами Монастырский назвал усиление уровня цифровизации различных сфер работы МВД, реформирование Госпогранслужбы и построение современно обустроенной госграницы (Госпогранслужба Украины находится в введении МВД).

В сфере админуслуг и миграционной службы МВД он сосредоточится на еще большем упрощении и ускорении выдачи паспортов и разрешительных документов.

В четверг, 15 июля, Верховная Рада поддержала отставку Арсена Авакова с поста главы МВД Украины, который он занимал с 2014 года. Зеленский предложил на должность нового руководителя Министерства внутренних дел кандидатуру главы Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Монастырского.

Позднее стало известно, что в Раду поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Монастырского министром внутренних дел.