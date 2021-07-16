Львовянин едва не лишился глаза, решив выпить газированной воды. Об этом пострадавший львовянин 15 июля сообщил на своей странице в Facebook

«Купил себе "Миргородской", хорошая такая вода, давно ее покупаю, и вот после того как компания уменьшила размер крышки, при открывании она просто выстреливает, было у меня так несколько раз, но обходилось без приключений, до сегодняшнего дня», — написал молодой человек.

Вскрытые и плесневелые: покупатели жалуются на товары в магазинах Украины © СС0, pixabay

В посте парень обратился к представителям «Миргородской», которые, по его словам, извинились за произошедшее и предложили компенсировать ему затраты на лечение.