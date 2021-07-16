«Купил себе "Миргородской", хорошая такая вода, давно ее покупаю, и вот после того как компания уменьшила размер крышки, при открывании она просто выстреливает, было у меня так несколько раз, но обходилось без приключений, до сегодняшнего дня», — написал молодой человек.
По словам львовянина, когда он стал открывать бутылку, крышка выстрелила ему прямо в глаз. В результате молодой человек получил контузию правого глазного яблока, повреждение роговицы глаза и кровоизлияние. Сейчас он плохо видит правым глазом, хотя врач говорит, что зрение должно восстановиться.
В посте парень обратился к представителям «Миргородской», которые, по его словам, извинились за произошедшее и предложили компенсировать ему затраты на лечение.