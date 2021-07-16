Дело касается высказываний Геращенко о том, что партия Порошенко якобы причастна к организации протестов под зданием Офиса президента в день рождения одесского праворадикала Сергея Стерненко 20 марта. Впоследствии акция переросла в погром, в ходе которого были повреждены двери и окна ОПУ, а также разрисованы стены здания.
О подаче такого иска ранее говорил нардеп от «Евросолидарности» Андрей Парубий.
Ответчиком по этому делу выступает лично Геращенко, а защищать его интересы в суде будет МВД. Истцом заявлен Порошенко, на стороне которого выступает адвокат Александр Никифоров.
Рассмотрение дела назначено на 23 июля в Печерском суде Киева. Заседание начнется в 11:30.