Лидер партии «Европейская солидарность», экс-президент Украины Петр Порошенко подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации против замглавы МВД Антона Геращенко. Информация об этом появилась на портале «Судебная власть»

Атака на Офис президента планировалась как массовое столкновение — Геращенко © REUTERS, Valentyn Ogirenko Дело касается высказываний Геращенко о том, что партия Порошенко якобы причастна к организации протестов под зданием Офиса президента в день рождения одесского праворадикала Сергея Стерненко 20 марта. Впоследствии акция переросла в погром, в ходе которого были повреждены двери и окна ОПУ, а также разрисованы стены здания.

О подаче такого иска ранее говорил нардеп от «Евросолидарности» Андрей Парубий.

Ответчиком по этому делу выступает лично Геращенко, а защищать его интересы в суде будет МВД. Истцом заявлен Порошенко, на стороне которого выступает адвокат Александр Никифоров.

Рассмотрение дела назначено на 23 июля в Печерском суде Киева. Заседание начнется в 11:30.