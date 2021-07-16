Сайт «Миротворец», на котором была обнародована информация о российском актере и музыканте Петре Мамонове, сообщил о «ликвидации» артиста. Соответствующее сообщение появилось на странице портала в разделе «Чистилище» 16 июля

«Ликвидирован коронавирусом»: на «Миротворце» поглумились над смертью Меньшова © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Ранее «Миротворец» внес Мамонова в свою базу из-за «сознательного нарушения госграницы Украины при въезде в Крым, отрицания российской агрессии, популяризации оккупационного режима и участия в пропагандистских мероприятиях РФ против Украины».

Также на сайте сообщается, что в декабре 2020 года пограничники запретили Мамонову въезд на Украину из-за посещения Крыма на три года.

Мамонов скончался 15 июля после того, как не смог справиться с последствиями коронавируса.

Ранее аналогичная пометка на «Миротворце» появилась на странице скончавшегося от коронавируса режиссера Владимира Меньшова.