«Ликвидирован коронавирусом»: на «Миротворце» поглумились над смертью Меньшова
«Ликвидирован коронавирусом»: на «Миротворце» поглумились над смертью Меньшова
© РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк
«Ликвидирован. COVID-19. 15.07.2021», — говорится в публикации.

Ранее «Миротворец» внес Мамонова в свою базу из-за «сознательного нарушения госграницы Украины при въезде в Крым, отрицания российской агрессии, популяризации оккупационного режима и участия в пропагандистских мероприятиях РФ против Украины».

Также на сайте сообщается, что в декабре 2020 года пограничники запретили Мамонову въезд на Украину из-за посещения Крыма на три года.

Мамонов скончался 15 июля после того, как не смог справиться с последствиями коронавируса.

Ранее аналогичная пометка на «Миротворце» появилась на странице скончавшегося от коронавируса режиссера Владимира Меньшова