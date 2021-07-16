«Ликвидирован. COVID-19. 15.07.2021», — говорится в публикации.
Ранее «Миротворец» внес Мамонова в свою базу из-за «сознательного нарушения госграницы Украины при въезде в Крым, отрицания российской агрессии, популяризации оккупационного режима и участия в пропагандистских мероприятиях РФ против Украины».
Также на сайте сообщается, что в декабре 2020 года пограничники запретили Мамонову въезд на Украину из-за посещения Крыма на три года.
Мамонов скончался 15 июля после того, как не смог справиться с последствиями коронавируса.
Ранее аналогичная пометка на «Миротворце» появилась на странице скончавшегося от коронавируса режиссера Владимира Меньшова.