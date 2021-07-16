В Киеве сотрудница IT-фирмы оскандалилась из-за нелюбви к украинскому языку. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщил «24 канал»

В своем Instagram девушка репостнула сообщение о том, что с 16 июля украинского языка в стране станет больше. Она подписала, что это «маразм» и что она не переваривает украинский язык.

Суд обязал всех украинцев знать родной язык © пресс-служба НАБУ

Впоследствии она удалила скандальные сторис. Как она позже пояснила пользователям, сделать это ее заставил парень, который попросил ее «не унижаться перед больными людьми».

При этом следующие истории девушка публиковала на украинском: она поблагодарила пользователей соцсети за пиар и прорекламировала несколько интернет-магазинов.

В компании, где работает девушка, пообещали разобраться с ситуацией и добавили, что не разделяют ее взглядов.

С 16 июля на Украине начинается новый этап воплощения норм закона о языке. Он коснется сферы культуры и развлечений, туризма, книгоиздательства и работы книжных магазинов, книгопечатания, показов фильмов в кинотеатрах, телевидения и так далее.