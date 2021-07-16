Фильм Эли Граппа «Ольга» производства Украины, Франции и Швейцарии получил награду от сообщества писателей и композиторов SACD на 74-м Каннском фестивале. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба Госкино Украины

Снятая в Киеве реклама Diesel получила семь каннских львов © скриншот видео Cannes 2021 вручают одному из семи художественных фильмов, которые участвуют в конкурсе. Победитель получает денежный приз в 5 тысяч евро.

Премьера фильма «Ольга» состоялась на юбилейной 60-й Каннской неделе критики, которая проходит с 7 по 15 июля в Каннах. Над производством фильма работали три страны — Украина, Франция и Швейцария.

В фильме рассказывается о 15-летней украинской гимнастке Ольге, которая должна уехать из Украины в Швейцарию, пока ее мать-журналистка освещает события Евромайдана в 2013 году. Девушка приезжает к семье ее отца и активно готовится к выступлению на чемпионате Европы. При этом, получив швейцарское гражданство, она будет представлять сборную Швейцарии, а не Украины.

Параллельно Ольга следит за событиями на Майдане, в которых участвуют ее подруга и мать.