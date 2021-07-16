Украинская певица Наталья Могилевская получила нелестные отзывы за свой слишком смелый образ. Видео в откровенном наряде она опубликовала на днях в своем Instagram, однако затем скрыла пост

«Не верь ему»: фанаты посоветовали Могилевской поменять стилиста © Наталья Могилевская/Инстаграм

Могилевская покривлялась на камеру, напомнив своим образом, по мнению фанатов, певцов Николая Баскова и Филиппа Киркорова.

Подписчики раскритиковали певицу в комментариях: «Что-то киркоровское…», «Жакет а-ля Коля Басков», «Эти громоздкие пиджаки с кучей бусин! Наверно, только очень худенькой и высокой пойдут! Филе», «Этот костюм нужно отдать Киркорову, вам он не идет», «Я, конечно, тебя люблю, но как-то с выкатами немного поскромней нужно быть. Все-таки не 20», «Красиво! Киркоров обзавидуется», «Не але. Сильно громоздкий верх» и др.

Такой образ Могилевская выбрала для своего нового проекта — телешоу «Поют все!». Ранее она также предстала в расшитом камнями пиджаке с широкими плечами, и поклонники предложили артистке сменить стилиста.