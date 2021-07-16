Российский политик, писатель Захар Прилепин выразил недоумение, почему Германия все еще поддерживает Украину в газовом вопросе. Об этом он написал 16 июля в своем Telegram-канале

Меркель вступилась за Украину и разразилась угрозами в адрес РФ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Джо Байдена и Ангелы Меркель. Канцлер Германии заявила, что Украина остается транзитной страной, а «Северный поток-2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину. Все остальное, по ее словам, вызвало бы «большую напряженность».

«Вопрос только один: что ещё продала Украина, какой орган, какую часть тела, какой кусок почвы, какой по счёту кубометр леса — чтоб к ней снизошли, — и ее спасали? Потому что она, конечно, корчится от ужаса. Спасиття!» — написал он.

Завершил свой пост Прилепин следующей цитатой:

«Вот еще мальчонку моего, господин офицер, можно взять в прислугу, он смышленый, быстро обучится! Корову Зеленкой звать, хорошо, что забрали, а то мычит все время…»

В понедельник, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский находился с рабочим визитом в Германии, во время которого встретился с Меркель. После этого на своей пресс-конференции в Киеве он подтвердил, что украинские власти поставили перед Германией вопрос финансовых компенсаций по запуску газопровода «Северный поток-2».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока-2», поскольку считает его «экономическим оружием». Кроме того, он заявил о готовности подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через Украину в Европу. Предварительно сумма иска составит 7,2 млрд долларов.