Депутат Верховной Рады Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич и нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко устроили жесткую перепалку в прямом эфире телеканала «Украина 24» 16 июля

«Что ты там нявкаешь?»: Шуфрич и «слуга народа» сцепились в прямом эфире — видео © скриншот видео POLITICAL VIDEOS Виктора Медведчука о том, что гибель украинских военных в Донбассе является «сопутствующими потерями».

«Все погибшие — а у нас, к сожалению, гибнет один военный раз в пять дней — для военных это сопутствующие потери. Они считают, что режим прекращения огня выполнен», — сказал Шуфрич.

В свою очередь, Гончаренко напомнил Шуфричу о регулярных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.

«Там убивают людей, что это вообще звучит такое? Страшно. "Сопутствующие потери". А чему они сопутствуют?» — спросил он.

Шуфрич в ответ обвинил экс-президента Украины, лидера «Евросолидарности» Петра Порошенко в том, что он втянул Украину в войну, и назвал его сторонников преступниками, из-за которых гибнут люди.

Гончаренко, в свою очередь, поинтересовался, является ли Шуфрич депутатом Госдумы России, раз использует формулировку «сопутствующие потери». Шуфрич пояснил, что процитировал военных и военных экспертов, и подчеркнул, что «такая суровая правда этого военного конфликта, что военные на это смотрят как на свою повседневную жизнь».