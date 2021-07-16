Поводом для ссоры стало заявление соратника Виктора Медведчука о том, что гибель украинских военных в Донбассе является «сопутствующими потерями».
«Все погибшие — а у нас, к сожалению, гибнет один военный раз в пять дней — для военных это сопутствующие потери. Они считают, что режим прекращения огня выполнен», — сказал Шуфрич.
В свою очередь, Гончаренко напомнил Шуфричу о регулярных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.
«Там убивают людей, что это вообще звучит такое? Страшно. "Сопутствующие потери". А чему они сопутствуют?» — спросил он.
Шуфрич в ответ обвинил экс-президента Украины, лидера «Евросолидарности» Петра Порошенко в том, что он втянул Украину в войну, и назвал его сторонников преступниками, из-за которых гибнут люди.
Гончаренко, в свою очередь, поинтересовался, является ли Шуфрич депутатом Госдумы России, раз использует формулировку «сопутствующие потери». Шуфрич пояснил, что процитировал военных и военных экспертов, и подчеркнул, что «такая суровая правда этого военного конфликта, что военные на это смотрят как на свою повседневную жизнь».