«У нас есть много инструментов, они лежат существенным образом не на немецкой стороне, а на европейской, которые можно применить [в случае нарушения транзита]… Мы будем действовать активно, если Россия не будет учитывать это право Украины быть страной-транзитером… Это будет отрегулировано в решающий момент, я надеюсь, что до него не дойдет», — сказала канцлер.
По ее словам, Германия и Еврокомиссия приложили усилия для заключения договора о транзите газа между РФ и Украиной до 2024 год и рассчитывают на последующую пролонгацию.
При этом лидеры двух стран указали, что США и Германия имеют разногласия по «Северному потоку-2», однако едины во мнении, что Украина должна сохранить статус газового транзитера.
Ранее в Кремле подчеркнули, что действующее соглашение о транзите газа через Украину будет выполнено в полном объеме.