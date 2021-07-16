Украина должна остаться страной-транзитером российского газа, а в случае нарушения обязательств Москвой Евросоюз может принять меры. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 16 июля, передает РИА Новости

Байден и Меркель обсудили «Северный поток – 2» © РИА Новости, Сергей Гунеев / Алексей Витвицкий сказала канцлер.

По ее словам, Германия и Еврокомиссия приложили усилия для заключения договора о транзите газа между РФ и Украиной до 2024 год и рассчитывают на последующую пролонгацию.

При этом лидеры двух стран указали, что США и Германия имеют разногласия по «Северному потоку-2», однако едины во мнении, что Украина должна сохранить статус газового транзитера.

Ранее в Кремле подчеркнули, что действующее соглашение о транзите газа через Украину будет выполнено в полном объеме.