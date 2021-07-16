Конституционный суд Украины обязал всех граждан страны владеть украинским языком во исполнение закона об его обеспечении в качестве государственного. Соответствующее решение 15 июля опубликовали на официальном сайте КС

«Я буду говорить по-русски»: украинка призвала запретить украинский язык © Instagram, kaleganova

«Украинский язык является неотделимым атрибутом украинской государственности, сохраняет свою историческую преемственность от древнекиевской эпохи», — заявили в КС.

Отмечается, что за гражданами сохраняется право использовать любой другой язык для личного общения. Какой-либо дискриминации в содержании новой нормы суд не усмотрел.

Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц, сферы обслуживания и медиа.

Отдельные положения закона в период избирательной кампании критиковал нынешний президент Владимир Зеленский, а позже и депутаты из «Слуги народа». Представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» пытались оспорить его в КС, однако 14 июля суд признал все пункты документа соответствующим основному закону.