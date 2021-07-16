Партия «Единая Россия» готова принять в свои ряды главу ДНР Дениса Пушилина, который заявил о таком намерении в строгом соответствии с уставом партии. Об этом сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов, передает РИА Новости 15 июля

Глава ДНР Пушилин решил вступить в «Единую Россию» © из личного архива Дениса Пушилина

«Как только получим заявление, обязательно рассмотрим его и примем все необходимые решения. Уставные нормы определяют, что человек становится сторонником, а позже — членом партии. И в строгом соответствии с уставом, конечно, да, добро пожаловать», — сказал Перминов.

Для вступления в «Единую Россию» прежде необходимо стать сторонником партии и пробыть в этом статусе не менее полугода. Среди условий — гражданство России, возраст не менее 16 лет, поддержка и солидарность с программными целями, активное содействие в их реализации.

Ранее председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников говорил, что в ЦИК обсуждается возможность голосования на выборах в Госдуму для жителей ЛНР и ДНР с российскими паспортами. По его словам, одним из вариантов мог быть выезд желающих проголосовать на российскую территорию.