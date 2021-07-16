«Это решение было абсолютно спокойным, взвешенным, оно достаточно давно готовилось, и в узком кругу это было достаточно давно известно», — отметил он.
По словам Геращенко, встреча с временным поверенным США Джорджем Кентом не имела отношения к событиям по отставке министра.
Он заверил, что после отставки Аваков будет «помогать президенту в том, чтобы сохранять, беречь Украину и усиливать ее во всех направлениях». Также он будет содействовать председателю Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денису Монастырскому в назначении на должность главой МВД страны.
«Они хорошо знакомы, и эта определенная преемственность», — заключил он.
О намерении Авакова покинуть свой пост стало известно в начале недели. Спустя два дня его прошение утвердила Верховная Рада. Президент Украины предложил ему на замену кандидатуру главы парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.