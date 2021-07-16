Признанный Конституционным судом Украины закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» является «борьбой с собственной идентичностью». Об этом 15 июля заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram

Пришли с рублями: как в Киеве протестуют против русского языка © Скриншот из видео Украина.ру

«Ещё одна разновидность борьбы с собственной идентичностью — оскопление своей культуры по-киевски. Видимо, у Конституционного суда Украины под рукой не было Конституции Украины», — подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что в статье 10 Конституции Украины указываются гарантии на свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств России.