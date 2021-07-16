Пришли с рублями: как в Киеве протестуют против русского языка
Пришли с рублями: как в Киеве протестуют против русского языка
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Соответствующее решение было принято в среду 14 июля. В тексте решения инстанции отмечается, что закон является «надлежащим юридическим инструментом борьбы с обрусением в стране».

«Ещё одна разновидность борьбы с собственной идентичностью — оскопление своей культуры по-киевски. Видимо, у Конституционного суда Украины под рукой не было Конституции Украины», — подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что в статье 10 Конституции Украины указываются гарантии на свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств России.

 