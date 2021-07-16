Эксперт отметил, что экономическая конъюнктура сейчас работает на РФ, так как газ по $450 за тысячу кубов на европейских хабах — ценный товар, говорить о ненужности российского голубого топлива уже невозможно.
«Раньше же такой был тезис: кругом газа полно, американский СПГ нас прикроет — "молекулы свободы" — а сейчас выясняется, что на самом деле газ — это дорогое удовольствие, о чем мы предупреждали неоднократно», — пояснил Симонов.
Он подчеркнул, что при таких ценах останавливать строительство газопровода просто глупо, поэтому США «каких-то адских санкций вводить не будут».
Политическая же ситуация такова, что в отношениях России и США сейчас наметилась если не перезагрузка, то хотя бы «какой-то разговор».
«В этом плане сейчас дубинкой лупить по башке, мне кажется, не самое лучшее время для Соединенных Штатов», — заключил Симонов.
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