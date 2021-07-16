Само по себе обсуждение канцлером Германии Ангелой Меркель европейско-российского газопровода «Северный поток – 2» с президентом США Джо Байденом стало признанием Берлина и Вашингтона в политизации коммерческого проекта, сказал гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью изданию Украина.ру

15 июля Меркель прибыла в Штаты, где встретится с Байденом. Одной из тем переговоров назван «Северный поток – 2».

«Вообще, это анекдот. Президент Соединенных Штатов с канцлером Германии обсуждает "Северный поток – 2"… ФРГ и США фактически сами признают, что они политизировали эту трубу», — отметил Симонов.

«Северный поток - 2»: Проект не будут обсуждать в «нормандском формате», а строительные работы планируют завершить до конца августа © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Все выглядит так, что власти ФРГ должны «получать какую-то санкцию Соединенных Штатов для решения внутреннего вопроса», добавил эксперт.

В то же время он отметил, что уже понятно, что Германия этот проект отстояла.

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