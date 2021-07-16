15 июля Меркель прибыла в Штаты, где встретится с Байденом. Одной из тем переговоров назван «Северный поток – 2».
«Вообще, это анекдот. Президент Соединенных Штатов с канцлером Германии обсуждает "Северный поток – 2"… ФРГ и США фактически сами признают, что они политизировали эту трубу», — отметил Симонов.
По его словам, совершенно непонятно, почему глава немецкого правительства должна отчитываться перед американским президентом относительно коммерческого проекта, который идет по территории Германии.
Все выглядит так, что власти ФРГ должны «получать какую-то санкцию Соединенных Штатов для решения внутреннего вопроса», добавил эксперт.
В то же время он отметил, что уже понятно, что Германия этот проект отстояла.
Интервью Симонова можно прочитать на нашем сайте.