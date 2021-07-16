Политолог Олег Неменский рассказал, почему выбор нового главы МВД Украины имеет огромное значение для власти. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: Для Офиса Зеленского Аваков оказался слишком «непослушным» главой МВД © Facebook, Алексей Якубин

По мнению Неменского, выбор кандидатуры нового министра внутренних дел может иметь судьбоносное значение для системы нынешней власти Украины.

«Так же два года назад во многом Аваков определил спокойную победу [Владимира] Зеленского и "Слуги народа" на выборах. Назначение слабой или неприемлемой фигуры может стоить Киеву всей политической стабильности, а может и обрушить все планы по крупному переделу собственности, который сейчас начинается», — подчеркнул эксперт.

Ранее депутат от «Слуги народа» Денис Монастырский, чью кандидатуру Зеленский предложил на пост главы МВД, заявил о готовности занять эту должность.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.