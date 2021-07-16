На пост главы МВД Украины нужно назначить опытного управленца, который давно находится в системе и хорошо разбирается в силовых связях, подконтрольных министерству. Об этом политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Молчанов: Аваков сделал шаг на упреждение, подав в отставку © Facebook, Кирилл Молчанов

Неменский отметил, что на роль преемника Авакова рассматриваются депутат от «Слуги народа» Денис Монастырский, директор Центра инфраструктуры и технологий МВД Александр Ефименко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

«Но трудно гадать, кого из них назначат. Я так понимаю, это сегодня-завтра должно быть решено. Может, назначат кого-то из тех, о ком экспертное сообщество не очень-то и догадывалось. Хотя, конечно, разумно на такую должность назначить лояльного, но опытного человека, потому что удержать всю ту структуру, которая во многом определялась личными инициативами и авторитетом Авакова, довольно непросто», — подчеркнул политолог.

Ранее Монастырский, чью кандидатуру предложил президент Украины Владимир Зеленский, заявил о готовности занять пост министра внутренних дел Украины.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.