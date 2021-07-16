В четверг, 15 июля, Верховная Рада приняла отставку Авакова, заявление о которой он подал двумя днями ранее.
«Аваков, наверное, понимает, что дело пахнет жареным для [президента Украины Владимира] Зеленского, и нести за него ответственность дальше он не собирается. Также Аваков, вероятно, понимает, что осенью может быть какой-то политический кризис в стране, протесты, поэтому решил, что лучше сняться самому, чем ждать, пока тебя снимут. Это такой шаг на упреждение», — считает Молчанов.
С другой стороны, он не исключает, что Зеленский решил убрать из правительства неудобных для себя людей и, кроме того, заполучить полную монополию на силовой блок.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.