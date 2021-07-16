Украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру прокомментировал отставку главы МВД Украины Арсена Авакова

Аваков написал заявление об отставке — документ © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych

«Более того, мне все-таки кажется, что, если бы у Авакова была возможность этого не делать, а сохранить себя на должности министра, он бы себя сохранил. Потому что на данный момент не было каких-то кричащих, скандальных моментов, которые уже возникали за семь с половиной лет его пребывания в должности, которые говорили бы, что сейчас действительно нужно менять министра и т.д. Таких моментов не было, а отставка была. То есть должна произойти — посмотрим еще, как Рада проголосует», — сказал Якубин.

На днях стало известно, что занимавший должность с 2014 года Аваков подал в отставку. Подписанное им заявление уже опубликовала пресс-служба МВД, однако его отставку еще должна поддержать Верховная Рада.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.