Ранее Монастырский, которого президент Владимир Зеленский предложил на пост главы МВД Украины, заявил о готовности занять эту должность.
При этом, по мнению Корнилова, приверженность Монастырского «Слуге народа» находится под вопросом.
«Он-то сейчас в последнее время демонстрирует полную лояльность Офису президента и, собственно, президенту. Но не надо забывать — он в общем-то человек из команды [замглавы МВД Антона] Геращенко, соответственно, человек из команды Авакова», — отметил эксперт.
Он напомнил, что экс-министр расставлял своих людей по всем без исключения фракциям и партиям, невзирая на идеологические расхождения с ними.
«То есть, насколько он является человеком Зеленского или Авакова, тоже покажет ближайшее время. Я не исключаю, что он будет играть на обе стороны», — сказал политолог.
В четверг, 15 июля, Верховная Рада приняла отставку Авакова, заявление о которой он подал двумя днями ранее.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.