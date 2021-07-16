Нардеп Денис Монастырский, которого прочат на пост главы МВД Украины, не является в полной мере человеком ни Офиса президента, ни экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру

Денис Монастырский. Кто он © Facebook Дениса Монастырского Владимир Зеленский предложил на пост главы МВД Украины, заявил о готовности занять эту должность.

При этом, по мнению Корнилова, приверженность Монастырского «Слуге народа» находится под вопросом.

«Он-то сейчас в последнее время демонстрирует полную лояльность Офису президента и, собственно, президенту. Но не надо забывать — он в общем-то человек из команды [замглавы МВД Антона] Геращенко, соответственно, человек из команды Авакова», — отметил эксперт.

Он напомнил, что экс-министр расставлял своих людей по всем без исключения фракциям и партиям, невзирая на идеологические расхождения с ними.

«То есть, насколько он является человеком Зеленского или Авакова, тоже покажет ближайшее время. Я не исключаю, что он будет играть на обе стороны», — сказал политолог.

В четверг, 15 июля, Верховная Рада приняла отставку Авакова, заявление о которой он подал двумя днями ранее.

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