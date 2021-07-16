В четверг, 15 июля, Верховная Рада приняла отставку Авакова, заявление о которой он подал двумя днями ранее.
По словам Корнилова, это напрямую связано со встречей экс-министра с временным поверенным в делах США на Украине Джорджем Кентом.
«Или Кент привез "черную метку", или же [президент Украины Владимир] Зеленский понял, что за его спиной разыгрывается какая-то антизеленская кампания с американцами, и решил предупредить эту кампанию, или же это действительно совместная операция американцев и Авакова с тем, чтобы заместить потом Зеленского», — сказал эксперт.
Какой из этих сценариев реален, покажут ближайшие события, добавил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.