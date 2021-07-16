Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов назвал три возможные причины отставки Арсена Авакова с поста министра иностранных дел Украины. Он перечислил их в интервью изданию Украина.ру

Политический взрыв по-украински. Почему Аваков внезапно ушел в отставку © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych

По словам Корнилова, это напрямую связано со встречей экс-министра с временным поверенным в делах США на Украине Джорджем Кентом.

«Или Кент привез "черную метку", или же [президент Украины Владимир] Зеленский понял, что за его спиной разыгрывается какая-то антизеленская кампания с американцами, и решил предупредить эту кампанию, или же это действительно совместная операция американцев и Авакова с тем, чтобы заместить потом Зеленского», — сказал эксперт.

Какой из этих сценариев реален, покажут ближайшие события, добавил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.