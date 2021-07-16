В четверг, 15 июля, Верховная Рада приняла отставку Авакова, заявление о которой он подал двумя днями ранее.
«Это каким-то образом связано с первым днем работы Джорджа Кента… Помним, как в первый же день визита Кента он провел встречу, заметьте, не с [президентом Владимиром] Зеленским, не с премьером, не со спикером Рады, а именно с министром внутренних дел Аваковым… Ясное дело, что, когда через два дня следует отставка Авакова, казалось бы, непотопляемого, было бы странно не связать эту встречу и эту отставку», — отметил Корнилов.
Он также указал, что Кент приехал на Украину с «загадочной, страннейшей миссией», так как прежде США не посылали к своим сателлитам высокопоставленных сотрудников Госдепа в качестве ревизора вместо посла.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.