Отставка главы МВД Украины Арсена Авакова связана с приездом на Украину временного поверенного в делах США на Украине Джорджа Кента. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру

Аваков уволился не по доброй воле — Якубин © Andrei Novitsky

«Это каким-то образом связано с первым днем работы Джорджа Кента… Помним, как в первый же день визита Кента он провел встречу, заметьте, не с [президентом Владимиром] Зеленским, не с премьером, не со спикером Рады, а именно с министром внутренних дел Аваковым… Ясное дело, что, когда через два дня следует отставка Авакова, казалось бы, непотопляемого, было бы странно не связать эту встречу и эту отставку», — отметил Корнилов.

Он также указал, что Кент приехал на Украину с «загадочной, страннейшей миссией», так как прежде США не посылали к своим сателлитам высокопоставленных сотрудников Госдепа в качестве ревизора вместо посла.

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