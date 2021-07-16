Украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру связал отставку главы МВД Украины Арсена Авакова с подготовкой ко второму сроку президента Владимира Зеленского

Рада приняла отставку главы МВД Украины Арсена Авакова © Andrei Novitsky Петру] Порошенко сосредоточить все ниточки влияния в своих руках и провернуть какие-то схемы так называемые — сетки и так далее. То есть это сыграло свою роль. И я думаю, что в Офисе президента понимают, что Аваков мог бы сыграть такую роль и на следующих выборах. Не просто же так ходили слухи о возможности досрочных президентских или парламентских выборов, и получается, что должность министра во всех этих моментах очень важна с точки зрения пресечения различных моментов, связанных с нарушениями», — пояснил Якубин.

На днях стало известно, что занимавший должность с 2014 года Аваков подал в отставку. Подписанное им заявление уже опубликовала пресс-служба МВД, однако его отставку еще должна поддержать Верховная Рада.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.