Офис президента Украины Владимира Зеленского спровоцировал отставку главы МВД Арсена Авакова из-за желания сконцентрировать влияние на силовые структуры в своих руках. Об этом заявил украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Аваков уволился не по доброй воле — Якубин © Andrei Novitsky

По его словам, Аваков превратился в автономную единицу, и Офису президента не нравилось, что он имел свое мнение по некоторым вопросам.

«Вот вспомните, в рамках Совета национальной безопасности и обороны он не голосовал за некоторые решения, он позволял себе вести себя более независимо, чем его хотели видеть в Офисе президента. И противоречие между Аваковым и главой Офиса президента [Андреем] Ермаком, [президентом Владимиром] Зеленским тоже нарастали — они даже иногда проникали в публичную плоскость. Вспомните, например, эти истории с резонансными задержаниями по делу [об убийстве журналиста Павла] Шеремета, когда Зеленский публично сказал, что он переписывается с одной из обвиняемых — Яной Дугарь. Ясно, что это тоже было в пику сказано в сторону министра внутренних дел», — объяснил политолог.

На днях стало известно, что занимавший должность с 2014 года Аваков подал в отставку. Подписанное им заявление уже опубликовала пресс-служба МВД, однако его отставку еще должна поддержать Верховная Рада.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.