«Потому что на данный момент, получается, силовой ресурс был разделен — были те, кто ориентируется на Офис президента, и были те, кто ориентируется на Авакова, который по сути был министром внутренних дел и в принципе министром рекордный срок за всю историю Украины. Это вообще беспрецедентный момент», — сказал Якубин.
По его словам, Аваков превратился в автономную единицу, и Офису президента не нравилось, что он имел свое мнение по некоторым вопросам.
«Вот вспомните, в рамках Совета национальной безопасности и обороны он не голосовал за некоторые решения, он позволял себе вести себя более независимо, чем его хотели видеть в Офисе президента. И противоречие между Аваковым и главой Офиса президента [Андреем] Ермаком, [президентом Владимиром] Зеленским тоже нарастали — они даже иногда проникали в публичную плоскость. Вспомните, например, эти истории с резонансными задержаниями по делу [об убийстве журналиста Павла] Шеремета, когда Зеленский публично сказал, что он переписывается с одной из обвиняемых — Яной Дугарь. Ясно, что это тоже было в пику сказано в сторону министра внутренних дел», — объяснил политолог.
На днях стало известно, что занимавший должность с 2014 года Аваков подал в отставку. Подписанное им заявление уже опубликовала пресс-служба МВД, однако его отставку еще должна поддержать Верховная Рада.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.