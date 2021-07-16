Украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру рассказал, с чем связана неожиданная отставка главы МВД Украины Арсена Авакова

«Не такой эмоциональный». Аваков не мог уволиться в сердцах — Золотарев © kmu.gov.ua

На днях стало известно, что занимавший должность с 2014 года Аваков подал в отставку. Подписанное им заявление уже опубликовала пресс-служба МВД, однако его отставку еще должна поддержать Верховная Рада.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.