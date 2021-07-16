«Я думаю, очевидно, что это не прямо по доброй воле Аваков делает, скорее, под влиянием Офиса президента, по его требованиям, даже несмотря на то, что все в этой ситуации пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре — мол, вот сам подал, честь имею, как он написал, и так далее», — сказал Якубин.
На днях стало известно, что занимавший должность с 2014 года Аваков подал в отставку. Подписанное им заявление уже опубликовала пресс-служба МВД, однако его отставку еще должна поддержать Верховная Рада.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.