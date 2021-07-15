По его словам, начнется борьба за эксплуатацию «Северного потока 2», в частности, ЕС будет настаивать на жестком применении «третьего энергопакета» и сохранении 50% мощности газопровода пустой.
«А дальше начнется вокруг этого большая политическая и энергетическая игра — но это будет уже следующая история», — отметил эксперт.
Он считает, что «нужно до конца августа завершить стройку, это тоже будет важным этапом», так как еще несколько месяцев назад «масса экспертов кричала, что его достроить просто невозможно».
Интервью Симонова можно прочитать на нашем сайте.