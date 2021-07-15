Газопровод «Северный поток 2» после завершения строительства подвергнется новым атакам Вашингтона, однако это будет уже совсем другое противостояние, сказал гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью Украина.ру

«Северный поток - 2»: Проект не будут обсуждать в «нормандском формате», а строительные работы планируют завершить до конца августа © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«А дальше начнется вокруг этого большая политическая и энергетическая игра — но это будет уже следующая история», — отметил эксперт.

Он считает, что «нужно до конца августа завершить стройку, это тоже будет важным этапом», так как еще несколько месяцев назад «масса экспертов кричала, что его достроить просто невозможно».

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