Украинская власть в последнее время фонтанирует идеями разной степени абсурдности, так как фактически сама себя «загнала в угол» своими безрассудными действиями, сказал гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью изданию Украина.ру

Он отметил, что озвученные Киевом желания получить компенсацию за «Северный поток – 2» или перенести обсуждение газопровода в «нормандский формат» не имеют под собой никаких юридических оснований.

«Украина просто понимает, что инициатива уходит у нее из рук, и фонтанирует какими-то странными идеями. "А давайте судьбу транзита переведем в "нормандский формат". Что за бред? При чем здесь "нормандский формат"? Он создан для решения проблем Донбасса, при чем здесь газовый транзит?» — удивился Симонов.

Запахло газом. Что в американских СМИ пишут о встрече Байден—Меркель © AFP, Christof STACHE

При этом Симонов отметил, что бредовые притязания Киева с удовольствием поддержат в Европейском союзе и США, так как «если Россия заплатит за Украину, то европейским и американским старшим товарищам за нее платить не придется».

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